Священный лось стал местом притяжения для жителей Белоярского

13:59 28 сентября 2026
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Фото - https://max.ru/depnedraugra

Зеркальный 8,8-метровый "Священный лось" с размахом рогов в 4,5 метра украсил набережную "Колыбель города" в Белоярском и одну из страниц книги рекордов России. 

Набережная благоустроена в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Образ лося для памятника-рекордсмена обоснован тем, что в мифологии коренных народов Севера это животное занимает особое, сакральное место - олицетворяет космическую силу и выступает священным хранителем тайги.

По данным депнедра Югры, зеркальный гигант стал излюбленным местом для прогулок горожан.

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