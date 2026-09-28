Священный лось стал местом притяжения для жителей Белоярского

Зеркальный 8,8-метровый "Священный лось" с размахом рогов в 4,5 метра украсил набережную "Колыбель города" в Белоярском и одну из страниц книги рекордов России.
Набережная благоустроена в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Образ лося для памятника-рекордсмена обоснован тем, что в мифологии коренных народов Севера это животное занимает особое, сакральное место - олицетворяет космическую силу и выступает священным хранителем тайги.
По данным депнедра Югры, зеркальный гигант стал излюбленным местом для прогулок горожан.
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