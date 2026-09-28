Губернатор Югры назначил Антона Терехина своим замом

Замгубернатора Югры Всеволод Кольцов избран депутатом окружной думы, в связи с этим его кресло займет Антон Терехин - в новом статусе он будет координировать деятельность департамента здравоохранения, департамента социального развития и службы по делам архивов, сообщил глава округа Руслан Кухарук.

Антон Терехин до переезда в ХМАО работал в здравоохранении Тюменской области - руководил службой оказания экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ №2, был депутатом Тюменской гордумы.