Ели в честь погибших выпускников ТВВИКУ высадили на площади Памяти в Тюмени в Тюмени

На площади Памяти в Тюмени в память о погибших на СВО офицеров – выпускников Тюменского высшего военно-инженерного командного училища высадили десять елей. В акции приняли участие родители и родственники военнослужащих, представители училища, Управы Ленинского округа, "ЛесПаркХоза", департамента городского хозяйства.

Всего к посадке елей присоединились около тридцати человек. Каждое высаженное в этот день дерево стало данью уважения мужеству и стойкости погибших бойцов.

Вечнозелёные пяти и шести метровые ели были доставлены из местного питомника. Площадку для посадки подготовили заранее, с участка убрали старовозрастные клёны. Такая практика применяется на многих территориях, где планируются высадки. Вместо перестойных деревьев высаживают крупномерные саженцы.

В этом сезоне в городе планируют высадить более 1,6 тысячи деревьев. Это ели, тополя, черёмуха, яблони разных сортов. 1,5 тысячи кустарников уже высадили. Среди них сирень, спирея и кизильник. Все посадки закончат к началу ноября, сообщили в администрации города.