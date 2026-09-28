86-летнего водителя лишили прав за пьяную езду по селу

В Бердюжье суд лишил водительских прав 86-летнего мужчину, который в пьяном состоянии решил поехать в магазин за молоком.
18 августа пенсионер решил съездить в магазин за молоком. Отъезжая от своего дома задним ходом, помял чужой припаркованный автомобиль, но останавливаться не стал - с места ДТП уехал. Освидетельствование показал превышение допустимой нормы алкоголя более чем в четыре раза.
В итоге мировой судья признал пенсионера виновным, лишил его прав на полтора года и оштрафовал на 45 тысяч рублей.
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