86-летнего водителя лишили прав за пьяную езду по селу

В Бердюжье суд лишил водительских прав 86-летнего мужчину, который в пьяном состоянии решил поехать в магазин за молоком.

18 августа пенсионер решил съездить в магазин за молоком. Отъезжая от своего дома задним ходом, помял чужой припаркованный автомобиль, но останавливаться не стал - с места ДТП уехал. Освидетельствование показал превышение допустимой нормы алкоголя более чем в четыре раза.

В итоге мировой судья признал пенсионера виновным, лишил его прав на полтора года и оштрафовал на 45 тысяч рублей.