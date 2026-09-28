86-летнего водителя лишили прав за пьяную езду по селу

14:43 28 сентября 2026
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В Бердюжье суд лишил водительских прав 86-летнего мужчину, который в пьяном состоянии решил поехать в магазин за молоком.

18 августа пенсионер решил съездить в магазин за молоком. Отъезжая от своего дома задним ходом, помял чужой припаркованный автомобиль, но останавливаться не стал  -  с места ДТП уехал. Освидетельствование показал превышение допустимой нормы алкоголя более чем в четыре раза.

В итоге мировой судья признал пенсионера виновным, лишил его прав на полтора года и оштрафовал на 45 тысяч рублей.

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