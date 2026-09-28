Экспериментальные ИИ-сервисы Сбера стали доступны пользователям

Сбер запустил тестирование нескольких экспериментальных сервисов, которые берут на себя рутинные задачи и доводят их до результата, освобождая время пользователя. Среди них — ассистент для работы с файлами, помощник для планирования и бронирований, ассистент по здоровью, сервис голосового набора текста и другие сервисы. О новых ИИ-помощниках команда расскажет на Московском стартап-саммите, который пройдет 29–30 сентября в "СберСити", в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21".

Стратегическая цель направления DISRUPT — создать новые форматы повседневного ИИ-помощника для человека. Для этого команда тестирует на реальных пользователях разные сервисы и ищет среди них те, что станут удобной точкой входа в цифровую среду. Первые пользователи выступают соавторами: их обратная связь определяет, какими эти решения будут в итоге. На время тестирования всё доступно бесплатно. Успешные разработки могут стать отдельной функцией существующих сервисов Сбера, самостоятельным продуктом или новым направлением компании.

Антон Фролов, старший вице-президент, руководитель блока "Развитие генеративного ИИ" Сбербанка:

Рынок ИИ-сервисов растёт быстро, новые решения появляются каждую неделю, а классический процесс запуска слишком медленный, чтобы проверять гипотезы в нужном темпе. Поэтому мы инвестируем в направление экспериментальных сервисов, для чего создали отдельную гибкую команду, не ограниченную долгими согласованиями и бюрократией. Так можно за короткий срок довести идею до рабочего прототипа и протестировать её на реальных пользователях, запускать смелые эксперименты, не затрагивая устоявшиеся продукты Сбера. Результаты экспериментов — ценные данные для всей индустрии о том, какой формат ИИ-помощника будет востребован и приживётся лучше всего. Приглашаем всех желающих протестировать первые продукты нашей фабрики экспериментов.

Московский стартап-саммит — конференция в области технологического предпринимательства и открытых инноваций. Организаторы — Правительство Москвы и Сбер. Мероприятие проходит на территории умного города "СберСити", в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21". Официальный сайт конференции - startupsummit.ru.