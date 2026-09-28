Банки готовятся к единым стандартам защиты данных

Внедрение технологии Open API — открытого обмена данными между финансовыми организациями — поставит перед банками задачу совместной защиты информации. Об этом на Международном банковском форуме заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

Концепцию использования открытого обмена на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках разработал Банк России. При этом и крупные банки, и небольшие обязаны исключить уязвимости в защите данных, чтобы не поставить под удар информацию клиентов других участников рынка.

"После принятия закона нужно в рамках подзаконных актов определить правила и стандарты безопасности, а также стандарты поддержания уровня обслуживания клиентов", — сказал топ-менеджер ВТБ.

Среди ключевых задач рынка — настройка сквозной проверки пользователей: поскольку данные клиента при идентификации хранятся сразу в нескольких организациях, все они должны соответствовать единому уровню защиты. Открытый банкинг предполагает постоянный обмен данными между организациями по запросам клиентов и партнёров, что увеличивает нагрузку на IT-системы. По оценке Безбогова, для устойчивой работы в таких условиях инфраструктура организаций должна выдерживать в 2–3 раза больше одновременных обращений, чем сейчас.