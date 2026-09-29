Ребенку сломали пальцы в детсаду Тюмени, в ситуации разбираются СК и прокуратура

Двухлетняя девочка получили открытые переломы двух пальцев в детском саду в городе Тюмени, после публикаций по сообщениям матери пострадавшей в СМИ и сети прокуратура Ленинского административного округа начала проверку, а СУ СК по Тюменской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По словам матери, ее дочери прищемили пальцы дверью в тот момент, когда рядом не было взрослых - воспитателя или няни. согласно опубликованной в сети справке об оказании медпомощи из ОКБ-2, девочке 2,5 года, у нее открытые переломы третьего и четвертого пальца правой руки, врачи ей под общим наркозом провели первичную хирургическую обработку ран и наложили гипс.
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