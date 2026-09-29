Отопительный сезон начался во всех муниципалитетах Тюменской области

Решение о начале отопительного сезона приняли администрации всех городов и округов Тюменской области, перед началом сезона муниципальные комиссии проверили готовность всех коммунальных систем, сообщает информационный центр правительства области.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев:

Органы местного самоуправления принимают решения о запуске отопления, ориентируясь на погодные условия. Многие заранее дали старт сезона, чтобы успеть подготовить системы до холодов, поскольку процесс запуска теплоснабжения занимает несколько дней. Например, в Тюмени – до 5 суток.

Тепло уже подаётся в соцучреждения области, запуск выполняют по заявлениям их руководителей.

Постановления органов местного самоуправления позволяют ресурсоснабжающим организациям повысить давление в системах теплоснабжения, а управляющим компаниям - запустить отопление многоквартирных домов.



Регулировку тепла в новом фонде и домах после капитального ремонта систем теплоснабжения производит автоматика. На старом фонде УК должны регулировать системы вручную, чтобы температура в помещениях была комфортной.

Об отклонениях сроков и температурного графика необходимо сообщать в диспетчерские управляющей организации, ТСЖ или ТСН, которые обслуживают конкретный дом.