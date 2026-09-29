Глава Ишима сложил полномочия, чтобы стать депутатом Тюменской облдумы

Фёдор Шишкин сложил полномочия главы города Ишима. Теперь он будет представлять интересы Ишима, Ишимского и ещё шести близлежащих муниципальных округов в Тюменской областной думе.

29 сентября депутаты Ишимской городской думы рассмотрели и утвердили проект решения "О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования городской округ город Ишим и полномочий главы администрации города Ишима Шишкина Фёдора Борисовича в связи с его отставкой по собственному желанию".

Председатель гордумы Алексей Ипатенко от имени депутатского корпуса поздравил Шишкина с избранием в думу и поблагодарил за многолетнее сотрудничество.

В ответном слове Фёдор Шишкин поблагодарил гордуму и администрацию города: