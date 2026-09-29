Глава Ишима сложил полномочия, чтобы стать депутатом Тюменской облдумы

Фёдор Шишкин сложил полномочия главы города Ишима. Теперь он будет представлять интересы Ишима, Ишимского и ещё шести близлежащих муниципальных округов в Тюменской областной думе.
29 сентября депутаты Ишимской городской думы рассмотрели и утвердили проект решения "О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования городской округ город Ишим и полномочий главы администрации города Ишима Шишкина Фёдора Борисовича в связи с его отставкой по собственному желанию".
Председатель гордумы Алексей Ипатенко от имени депутатского корпуса поздравил Шишкина с избранием в думу и поблагодарил за многолетнее сотрудничество.
В ответном слове Фёдор Шишкин поблагодарил гордуму и администрацию города:
При поддержке губернаторов, правительства региона мы многое сделали в Ишиме в самых разных направлениях – социальной сфере, дорожном строительстве, коммунальном хозяйстве и других. Результаты выборов подтвердили, что жители по достоинству оценивают происходящие перемены и заданный вектор развития территории. Многое сделано, но ещё больше предстоит. В новой должности, при таком же плодотворном сотрудничестве мы продолжим решать задачи по социально-экономическому развитию, поддержке участников специальной военной операции, приближению нашей Победы. Благодарю ишимцев за оказанное мне доверие представлять их интересы на законодательном уровне и не прощаюсь. Впереди у нас много работы.
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