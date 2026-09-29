Москвича в Тюмени приговорили к 7 годам колонии за участие в обмане пенсионеров на 32 млн рублей

Суд признал 31-летнего жителя Москвы виновным в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и приговорил его к семи годам колонии общего режима, сообщили в облпрокуратуре.

В феврале 2026 года подсудимый через интернет подрядился поработать курьером мошенников в Челябинской и Тюменской областях. Его соучастник звонил пенсионерам и убеждал их положить деньги на "безопасные счета", предлагая передать наличкой "представителю компетентных органов". В марте подсудимый в Челябинске получил от обманутой 77-летней пенсионерки 2 млн рублей и поехал в Тюмень, где для получения у 81-летнего пенсионера 30 млн рублей мошенники привлекли не осведомленную о преступных намерениях женщину, которая, получив сумку с деньгами, сообщила об этом в полицию. На передаче сумки его с поличным и задержали, а похищенные 32 млн рублей изъяли.