Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнеческих ушла отставку

17:29 29 сентября 2026
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Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских ушла в отставку  в связи с избранием депутатом Тюменской облдумы.

"Жители региона в ходе голосования за депутатов областного парламента выразили Кузнеческих своё доверие. Теперь она будет заниматься законотворчеством. Более 40 лет Ольга Александровна посвятила служению людям и родному региону. В должности вице-губернатора она курировала важную и сложную социальную сферу. Здравоохранение и соцразвитие – это области, которые касаются каждого, требуют особого внимания и компетентности, а часто – простой человеческой заботы. Опыт и управленческий талант Ольги Александровны позволили успешно решать важные для развития региона задачи, реализовывать социально значимые проекты", - прокомментировал отставку губернатор Александр Моор.

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