Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнеческих ушла отставку

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских ушла в отставку в связи с избранием депутатом Тюменской облдумы.



"Жители региона в ходе голосования за депутатов областного парламента выразили Кузнеческих своё доверие. Теперь она будет заниматься законотворчеством. Более 40 лет Ольга Александровна посвятила служению людям и родному региону. В должности вице-губернатора она курировала важную и сложную социальную сферу. Здравоохранение и соцразвитие – это области, которые касаются каждого, требуют особого внимания и компетентности, а часто – простой человеческой заботы. Опыт и управленческий талант Ольги Александровны позволили успешно решать важные для развития региона задачи, реализовывать социально значимые проекты", - прокомментировал отставку губернатор Александр Моор.