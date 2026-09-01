AI-платформа Picaz будет использовать GigaChat для создания карточек товаров

В российскую AI-платформу Picaz, которая помогает продавцам оформлять карточки товаров для маркетплейсов, при поддержке команды Сбера внедряют большую языковую модель GigaChat. Обновлённую версию AI-платформы представили на Московском стартап-саммите.

Picaz анализирует выбранные пользователем карточки конкурентов, в том числе отзывы и вопросы покупателей, и определяет, какие свойства товара важны аудитории.

На основе этой аналитики Picaz формирует рекомендации для будущего контента. После внедрения GigaChat пользователи смогут быстрее получать понятные описания товаров с акцентом на их преимущества, а платформа будет точнее учитывать запросы к изображениям и видео — например, определять, что показать на карточке и какие характеристики выделить.

Picaz также может создавать из фотографий товара или готовых слайдов видеообложки, видеообзоры и ролики с обзором на 360°.

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

Сбер делает технологии искусственного интеллекта доступными для компаний из разных отраслей. GigaChat позволяет бизнесу встраивать генеративный ИИ в собственные продукты и применять его для конкретных задач. Такие интеграции помогают командам быстрее развивать цифровые решения и улучшать клиентский опыт.

Дмитрий Михайлович, основатель Picaz:

Мы создали Picaz как рабочий инструмент для продавцов, которым нужно быстро превратить информацию о товаре и запросы покупателей в понятный контент. Интеграция с GigaChat позволит точнее работать с исходными данными, предлагать более подходящие формулировки и быстрее переходить от анализа категории к готовому результату.

Московский стартап-саммит — конференция в области технологического предпринимательства и открытых инноваций. Организаторы — Правительство Москвы и Сбер. Мероприятие проходит на территории умного города "СберСити", в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21".