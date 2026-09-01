В Кургане будут судить 18 человек за махинации с маткапиталом в Тюменской области

Прокуратура Тюменской области направила в Курганский горсуд дело о махинациях с маткапиталом на 55 млн рублей, в обвинительном заключении - 18 граждан в возрасте от 32 до 62 лет.

По версии следствия, в 2015 году 45-летняя жительница Курганской области, являясь руководителем ООО "Наш дом" и КПК "Гарант Капитал", создала организованную преступную группу с целью хищения средств материнского капитала. В нее в разное время вошли 17 жителей Тюменской и Курганской областей, которые занимались подбором владельцев сертификатов, объектов недвижимости и земельных участков, оформлением необходимых документов. С 2015 по 2022 годы путем предоставления в территориальные органы ПФР по Тюменской области ложных и недостоверных сведений о приобретении жилых домов и земельных участков по завышенной стоимости, получили денежные средства по 126 сертификатам на материнский капитал. Общий ущерб, причиненный бюджету РФ, составил 55 млн рублей.