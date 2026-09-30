Около 20 тонн погибшей рыбы собрали в Тюмени и пригороде после замора на реках

Около 20 тонн погибшей во время паводка из-за критического дефицита кислорода рыбы собрали в Тюмени, Тюмеском и Ярковском районе, все биоотходы утилизированы, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя департамента АПК региона.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на сентябрь в Тюмени собрано и утилизировано 4,32 тонны, в Тюменском округе - 0,367 тонны, в Ярковском округе — 15 тонн. Уничтожением биоотходов занималось ООО "Новэкология" под контролем станции по борьбе с болезнями животных города Тюмени.

Рыба начала гибнуть в Туре и других водоемах в июле, позднее ученые назвали причину - тотальный замор произошел из-за критического снижение кислорода в воде. В начале август губернатор Александр Моор сообщил, что принято решение, согласно которому сбор и сжигание биоотходов вели специализированные службы. Сообщения о местах скопления мертвой рыбы местные жители могли оперативно отправлять в чат-бот "Паводок.Инфо" в мессенджере "Макс" или передавать информацию по телефонам.