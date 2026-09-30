Более трехсот тюменских студентов претендуют за звание лучших

Участниками регионального этапа Российской национальной премии "Студент года Тюменской области" стали студенческие сообщества и студенты очной формы обучения вузов, колледжей и техникумов, которые уже добились успехов в учебной, научной, творческой, спортивной или добровольческой деятельности, сообщили в пресс-службе Дворца творчества и спорта "Пионер".

До 7 октября конкурсантов на различных молодежных площадках Тюмени они будут рассказыаать о своих достижениях, прокачают навыки, пройдут собеседование и тестирование и покажут себя в решении кейсов по выбранной тематике.

Первые испытания прошли сегодня в "Конторе пароходства" и Студенческом центре Тюменской области среди добровольческих объединений, студенческих клубов, председателей объединенного совета обучающихся, участников номинации "Интеллект года" и специального трека "Медики". Завтра в борьбу вступают спортсмены года и дебютанты, а в молодежной резиденции "Башня" посоревнуются иностранные студенты, представители международных студенческих клубов, добровольцы и патриотические объединения.

В пятницу, 2 октября, смогут заявить о себе общественники и профессионалы года. Журналисты, медийщики и творческие личности встретятся 6 и 7 октября во Дворце творчества и спорта "Пионер" и на площадке Студенческого центра.

По итогам конкурсных испытаний эксперты оценят уровень подготовки, профессионализм, эрудицию и креативность участников и определят лидеров в каждой номинации. Имена победителей, лауреатов и обладателей Гран-при проекта объявят на торжественном награждении, которое состоится 19 октября в концертном зале Дворца творчества и спорта "Пионер".