В Тюмени обсудили новые форматы наставничества в школах и вузах региона

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Более 45 школ, колледжей и техникумов Тюменской области уже участвуют в федеральном проекте "Обучение служением", а за первые 3 месяца работы специальной платформы для проведения уроков мужества состоялись 24 занятия с участием ветеранов СВО. Эти и другие практики наставничества обсудили на заседании Общественной палаты Тюменской области V состава. Главной темой встречи стало развитие наставничества в условиях реформы образования.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев отметил, что наставничество на протяжении длительного времени остается одним из направлений работы Общественной палаты. По мнению педагога и Заслуженного юриста России, сегодня особенно важно придать системный характер взаимодействию образовательных организаций с опытными педагогами, ветеранами, представителями общественных объединений и других организаций.

"Сегодня, конечно, пойдет разговор о том, как в школах и вузах развивается наставничество, какие меры будут предприниматься для того, чтобы выполнить указ президента Российской Федерации об особом статусе учителя. В этом указе предложено ввести институт наставников в течение первого года для всех молодых учителей, которые приходят в школу, для того, чтобы передать им опыт, традиции, подготовить их к хорошему педагогическому поприщу", – отметил Геннадий Чеботарев.

Директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец подчеркнула, что наставничество влияет не только на профессиональное становление молодых специалистов, но и на качество образовательного процесса в целом. Она отметила, что выпускнику после получения образования необходимо адаптироваться к конкретному рабочему месту и организационной культуре учреждения.

"Эффективность выстроенной работы наставнической системы на любом уровне образования – начиная с дошкольного и заканчивая профессиональным – напрямую влияет на качество образования", – отметила Дина Горковец.

На заседании также представили региональный опыт "Обучения служением". В рамках проекта школьники и студенты совместно с педагогами и социальными партнерами решают реальные задачи некоммерческих организаций, органов власти и бизнеса. В Тюменской области в программу включены 4 вуза, а также более 45 школ, колледжей и техникумов. Такой формат позволяет участникам получать практический профессиональный опыт и одновременно решать конкретные социальные задачи.

Еще одно направление связано с участием ветеранов СВО в воспитательной работе. Член Общественной палаты, ветеран боевых действий и участник программы "Боевой кадровый резерв" Максим Кайдалов представил платформу, которая объединяет образовательные организации и ветеранов, готовых проводить уроки мужества. Благодаря проекту за 3 месяца работы состоялись 24 занятия, в которых приняли участие 12 ветеранов, а общее число слушателей превысило 2,1 тысячи человек. В дальнейшем организаторы планируют расширять проект и развивать формат долгосрочного наставничества для школьников.

Участники заседания также уделили внимание поддержке молодых педагогов. В регионе развивается практика наставничества по модели "педагог – педагог", а также другие форматы, включая взаимодействие учеников, студентов и учителей. Представители образовательных организаций отметили, что задача системы – не только помочь молодому специалисту адаптироваться в школе, но и создать условия для его профессионального роста и последующего перехода в наставники.