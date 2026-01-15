В Тюменской области пройдут мероприятия в честь Дня наставника

Фото: страница депутата Тюменской областной Думы Ольги Шевцовой во «ВКонтакте»

В этом году Россия впервые отметит День наставника, который учредил Президент РФ. В Тюменской области планируется ряд мероприятий, в том числе и для наставников молодых защитников Отечества. Инициатором выступила Общественная палата Тюменской области.

На рабочей встрече в Тюменской областной Думе 14 января представители органов исполнительной и законодательной власти, общественные объединения, руководители образовательных учреждений обсудили, что могут почерпнуть участники запланированных мероприятий. Они познакомятся с площадками, задействованными в патриотическом воспитании молодежи, поделятся своими наработками и обобщат накопленный опыт.

Тема наставничества в военно-патриотическом воспитании не теряет своей значимости. Хороший наставник помогает молодому человеку определить цель в жизни, дает нравственный ориентир, направляет и поддерживает. Поэтому Тюменская область систематически уделяет серьезное внимание развитию компетенций наставников, работающих с молодежью.