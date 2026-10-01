Моор поздравил пенсионеров с Днем пожилых людей

Своими достижениями Тюменская область обязана тем, кто своим трудом и волей заложил основу благополучия региона: создавал мощный нефтегазовый комплекс Западной Сибири, развивал сельское хозяйство, промышленность, добивался успехов в культурной, спортивной и общественной сферах, отметил в поздравлении губернатор Александр Моор.

"Наша задача – сохранить и приумножить достигнутое, чтобы передать будущему поколению", - подчеркнул Моор.

Сейчас в Тюменской области проживают более 360 тысяч представителей старшего возраста. По словам губернатора, регион делает всё необходимое, чтобы создать им условия для достойной, насыщенной и здоровой жизни. Пенсионеры занимаются спортом, творчеством, участвуют в образовательных проектах, становятся "серебряными" волонтёрами и помогают участникам специальной военной операции.

"Желаю старшему поколению благополучия, а молодёжи – не ограничивать заботу о близких одним днём в году, а дарить им тепло и внимание как можно чаще", - обратился к землякам Моор.