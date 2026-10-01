Над Тюменской областью перехватили и уничтожили беспилотники

В течение 30 сентября с 8.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Тюменской, Смоленской областей, Пермского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.
В средй в Тюменской области с 11:20 до 15:46, по данным РСЧС, действовал режим беспилотной опасности. Аэропорты Тюмени и Тобольска не выпускали не принимали самолеты.
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