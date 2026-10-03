Пять продуктов для поддержки иммунитета осенью: рекомендации врача из Тюмени без лимонной гонки

Осенью многие начинают покупать лимоны, апельсины и витаминные добавки. Терапевт, нутрициолог, член РНМОТ Вероника Сычкова рассказала, какие привычные продукты помогут поддержать иммунную систему и почему некоторые из них могут оказаться полезнее лимона.

Лимон принято считать едва ли не главным источником витамина C, однако по его содержанию он уступает обычному сладкому перцу.

– В 100 граммах болгарского перца содержится примерно от 80 до 150 мг аскорбиновой кислоты – показатель зависит от сорта и степени зрелости. В лимоне на такое же количество продукта приходится около 40–53 мг витамина C, – рассказала Вероника Сычкова.

Есть и еще один нюанс. Целый лимон без добавок большинство людей съедать не станет. Его чаще кладут в чай или едят с сахаром. Витамин C чувствителен к высокой температуре, поэтому при длительном воздействии горячей воды его количество снижается.

Еще один сезонный продукт, на который стоит обратить внимание осенью, – тыква. Она богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин А: "В 100 граммах мякоти содержится около 148% от суточной нормы витамина A. Этот витамин укрепляет и защищает слизистые оболочки носоглотки, легких и кишечника. Ведь именно они становятся одним из первых барьеров на пути возбудителей инфекций".

– Белок – строительный материал. Он необходим в том числе для иммунных клеток и выработки антител. Если в рационе постоянно не хватает белка, защитным системам организма тоже не из чего нормально "строиться", – отметила Вероника Сычкова.

Источниками белка могут быть мясо, рыба, яйца, творог и другие молочные продукты, бобовые. При этом гораздо важнее регулярный сбалансированный рацион, чем попытка за несколько дней перед сезоном простуд насытить организм отдельными витаминами, - сообщает Мегатюмень.