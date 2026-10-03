Почему в тюменских автобусах не всегда удаётся оплатить проезд через "Яндекс Go"

Тюменцы до конца года могут сэкономить проезде в автобусах, оплачивая его через приложение "Яндекс Go". Вместо 37 рублей картой или 42 рубля наличными оплата составит 25 рублей. Однако пассажиры сталкиваются с невозможностью выполнить платеж.

"Оплата через Яндекс Go — это удобный дополнительный онлайн-способ. Но его стабильная работа зависит от внешних обстоятельств, которые не подконтрольны ни АО "ТТС", ни перевозчику. Среди них — устойчивое интернет-соединение на смартфоне пассажира", - уточнили в "Тюменской транспортной компании".

Кроме интернета нужно включить Bluetooth и геолокацию на телефоне (это можно сделать во время ожидания автобуса на остановке). А также заранее привязать к аккаунту банковскую карту, с которой будет проходить платеж. Проконтролировать, чтобы на балансе было достаточно средств.

Во время поездки выбрать в приложении раздел "Транспорт", затем – "Купить билет", нужный автобус (они появятся списком, с номерами маршрутов) и оплатить.

Купленный билет доступен в разделе "Мой билет". Можно продублировать, сделав скриншот с экрана, - сообщает Вслух.ру.