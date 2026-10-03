Жителей Тюмени приглашают принять участие в подсчёте журавлей

В Тюменской области проходит акция "На крыльях осени: Журавлиный сентябрь". До 10 октября тюменцам предлагают зафиксировать перелет журавлей, - сообщает Тюменская линия.

Как рассказали в региональном отделении Союза охраны птиц, в специальной анкете нужно будет указать дату и место встречи с этими птицами, их количество.

"Если вы увидите скопления серых журавлей или пролётные стаи, расскажите нам о них, отправив анкету, фото/видео на адрес электронной почты: kisa-andreevna1994@yandex.ru. Ждём ваших анкет до 10 октября. Предоставленные вами сведения очень важны: они помогут оценить численность журавлей в регионе и выявить наиболее уязвимые участки для охраны этих птиц", - пояснили организаторы акции.