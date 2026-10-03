Как не попасться на уловки кибермошенников: эксперт назвал два основных правила

Если вас торопят, срочно прекратите общение. Это первый и главный признак мошенничества, который назвал директор по продуктам и тарифам массового сегмента Ростелекома Алексей Демяненко на пресс-конференции по защите от киберугроз.

"Человек в эмоционально взведенном состоянии принимает решения не так, как он это делает в спокойствии. Поэтому запомните первый триггер: торопят – все, разговор окончен", – пояснил он.

Второй сигнал – обещание чего-то бесплатного. Эксперт напомнил пословицу о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и предложил задуматься, с чего бы вдруг кому-то что-то раздавать. По его словам, если к этим двум правилам добавить наличие доверенного взрослого, к которому ребенок может обратиться, то 95 % всех проблем с кибермошенниками легко нейтрализуются, - сообщает Тюменская линия.

Восьмиклассник Семен Широков, ведущий проекта "Дети знают", полностью поддержал этот тезис, призвав ребят не держать проблемы в себе: "Если что-то случилось в интернете – обязательно нужно обратиться к кому-то за помощью, потому что вдвоем вам будет намного легче решить эту проблему".