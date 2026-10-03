Осенью или весной: когда садоводы предпочитают высаживать тюльпаны

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области напоминают, для укоренения луковиц требуется примерно 4 недели. Поэтому чтобы луковицы не подмерзли и не погибли зимой, посадку проводим, когда дневная температура воздуха будет на отметке +10°С. В этом году сентябрь был солнечным, а вот в октябре будет понижение температуры, и можно приступить к посадке. Если высадить луковицы тюльпанов раньше срока, то они могут прорасти еще до наступления морозов.

При выборе места посадки, необходимо подобрать участок с рыхлым и воздухопроницаемым грунтом. Перепахать грядку на глубину до 25 см, удалить сорняки. Лучшими предшественниками будут кабачки, тыквы, капуста, салатная зелень. Не рекомендуется сажать тюльпаны после лука и чеснока.

Тюльпаны считаются влаголюбивыми растениями, но садить их в низинные участки не стоит. Весной при таянии снега, при переизбытке влаги может произойти загнивание луковиц.

Отсортируйте луковицы, посмотрите, чтобы все имели здоровый вид, без признаков заболевания. Также распределите их по размеру. Наиболее крупные начнут цвести уже в ближайший сезон, а совсем мелкие через год.

Для предотвращения заболеваний, луковицы предварительно можно замочить в Фитоспорине на полчаса, - сообщает АиФ-Тюмень.