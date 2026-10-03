Средняя зарплата в Тюменской области достигла 98,6 тысячи рублей

Согласно данным Росстата, в январе-июле средняя зарплата в Тюменской области составила 98 тыс. 615 руб. По этому показателю регион на третьем месте в Уральском федеральном округе. Традиционно самые высокие в УрФО заработки в северных округах: в ЯНАО в тот же период - 190 тыс. 456 руб., в ХМАО-Югре - 142 тыс. 150 руб.

В Свердловской области в среднем зарабатывали 94 тыс. 737 руб., в Челябинской – 87 тыс. 178 руб., в Курганской - 76 тыс. 16 руб.

Динамика зарплат (повторимся, что за год прирост на 7,3%) одинакова в Тюменской и Челябинской областях. По этому показателю в УрФО лидирует Свердловская область (8,2%). Далее идут Курганская область (6,8%), ЯНАО (6,3%) и ХМАО-Югра (6,1%), - сообщает Вслух.ру.