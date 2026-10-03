Более 40 тюменских чиновников потратили свои отпуска на волонтерство на Донбасса и в Новороссии

Проект "Доброслужащий" Гуманитарного добровольческого корпуса в марте 2026 года масштабирован на весь Уральский федеральный округ, в июне сообщалось, что сборные группы отправляются в миссию еженедельно. Сить проекта в том, что чиновники на две недели берут отпуска и едут работать волонтерами в прифронтовые территории.

"В нашем регионе к нему присоединились 43 государственных и муниципальных служащих из разных округов Тюменской области. Доброслужащие ездили в двухнедельные миссии Гуманитарного добровольческого корпуса для помощи Донбассу и Новороссии. Они обеспечивали жителей горячим питанием и чистой водой, принимали участие в восстановлении жилья, работали в военных госпиталях. Горжусь тем, что проект вызвал такой отклик в Тюменской области. Это ещё раз показывает, что единая, благородная цель способна объединить людей разного возраста и разных профессий", - сообщил губетрнатор Тюмеской обалсти Александр Моор в своем канале в "Максе".