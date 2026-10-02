AI-балет "Снегурочка" из Марий Эл увидят уральские зрители

В октябре 2026 года Марийская государственная филармония имени Я. Эшпая выступит в Уфе, Челябинске, Тюмени, Кургане, Нефтеюганске, Нижневартовске, Ханты-Мансийске в рамках федеральной программы "Мы – Россия" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

Коллектив представит AI-балет "Снегурочка" на музыку Петра Ильича Чайковского и Григория Архипова, композитора Республики Марий Эл. Визуальное оформление к балету впервые в России было создано с помощью генеративного искусственного интеллекта Сбера. Главная инновация балета – соавторство художника и нейросетей Сбера в визуальном оформлении постановки. Художник Борис Голодницкий нарисовал оригинальные эскизы, а нейросети ГигаЧат и Kandinsky оживили их и создали видеодекорации, сохранив при этом уникальность авторских рисунков.

Балет "Снегурочка" — новое видение и творческий подход в истории театрального искусства Республики Марий Эл. Это совместный проект Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Э. Сапаева и Марийской государственной филармонии имени Я. Эшпая. В постановке задействованы не только балетная труппа, но и артисты Государственного ансамбля танца "Марий Эл". Совместная работа театра и Сбера объединила традиционную балетную культуру и цифровые технологии, показывая их значимость и перспективы использования в современном искусстве.

Хореографы-постановщики: заслуженный артист России, народный артист Республики Марий Эл, лауреат Государственной премии Республики Марий Эл, художественный руководитель Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Э. Сапаева, основатель марийской профессиональной балетной школы в Республике Марий Эл Константин Иванов - руководитель всей творческой команды балета, а также лауреаты Государственной премии Республики Марий Эл, руководители Государственного ансамбля танца "Марий Эл" Александр и Елизавета Селивановы.