Мошенники для обмана используют тему цифровой доверенности

Отделение Банка России по Тюменской области предупреждает жителей региона о распространении новой мошеннической схемы, когда злоумышленники представляются госслужащими и сообщают о необходимости переоформить цифровую доверенност, сообщили в пресс-службе отделения.

Жителям Тюменской области, Югры и Ямала стали поступать сообщения от якобы сотрудников Социального фонда, налоговой службы или Центробанка. Как правило, они сообщают о необходимости переоформить или отменить "цифровую доверенность". В конце сообщения указывается номер телефона "профильного ведомства", куда нужно срочно позвонить для уточнения информации. На самом деле этот номер принадлежит злоумышленникам. Если человек перезванивает, то они начинают запрашивать коды из СМС-сообщений, которые направляются во время разговора, или убеждают перевести деньги на "безопасный счет". Эти коды нужны мошенникам, чтобы подтвердить смену номера для уведомлений в мобильном банке или на Госуслугах.

Что предпринять?

Если вы получите такое сообщение, не отвечайте на него и не перезванивайте по указанному номеру. Настоящие сотрудники государственных служб и правоохранительных органов не используют мессенджеры, социальные сети или СМС-сообщения для решения каких-либо вопросов. При возникновении сомнений самостоятельно позвоните в государственную организацию по номеру телефона, который указан на официальном сайте ведомства, либо обратитесь в офис МФЦ.