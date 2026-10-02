В Тобольске при пожаре в многокватирнике пострадало несколько балконов

Утром 2 октября в доме № 7 в 10 микрорайоне на балконе второго этажа произошёл пожар, который затронул ряд верхних балконов. Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников МЧС возгорание ликвидировано, п острадавших нет.
"Проводится надзорная проверка причин возгорания. Администрация города совместно с управляющей компанией проведёт комиссионный обход и обследование дома. Держу ситуацию на личном контроле. Оказываем всю необходимую помощь жителям", - сообщил глава города Петр Вагин.
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