Женщины возглавили все комитеты Тюменской областной думы

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Женщины возглавили все профильные комитеты Тюменской областной думы VIII созыва, количество комитетов и их председатели стали известны по итогам первого заседания парламента.

Ольга Швецова в прошлом созыве возглавляла комитет по соцполитике, в новом созыве ей доверили комитет по бюджету, налогам и финансам.

Оксана Величко, прежде председательствующая в комитете по бюджету, теперь будет руководить комитетом по аграрным вопросам и земельным отношениям. До нее в этом статусе работал Владимир Ковин.

Ирина Соколова, как и прежде, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Инна Лосева с предыдущего созыва продолжит руководить комитетом по экономической политике и природопользованию.

Ольга Кузнечевских – для нее этот созыв первый – возглавила комитет по социальной политике. В должности вице-губернатора в правительстве региона она курировала в том числе эту сферу.

Также определен председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. В прошлом созыве им был Александр Чепайкин, в новом - Владимир Нефедьев.