Более 350 млрд рублей держат на фондовом рынке жители Тюмени, Югры и Ямала

Жители Тюменской области, Югры и Ямала открыли 1,8 млн брокерских счетов и свыше 25 тысяч счетов доверительного управления, объем средств на этих счетах составил 350 млрд рублей, данные на июль 2026 года приводит Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации

По сравнению с прошлым годом количество счетов увеличилось на 14%, а объем портфеля – на 22%.

В I полугодии 2026 года на фоне снижения ставок по банковским депозитам продолжился приток средств розничных инвесторов на фондовый рынок. Жители региона предпочитали самостоятельно совершать сделки: за январь – июль 2026 года ими открыто более 86 тыс. брокерских счетов. При этом доверительное управление, когда деньгами распоряжается управляющий по заранее определенной клиентом стратегии, выбирали более состоятельные клиенты. Средний размер счета доверительного управления жителя Тюменской области достиг уровня в 1,4 млн рублей, а брокерского счета – 178 тыс. рублей.

Основным инструментом вложений для розничных инвесторов в целом по стране оставались облигации – их доля выросла до 37%. В сегменте ОФЗ физические лица в основном приобретали долгосрочные выпуски, а в сегменте корпоративных облигаций – среднесрочные от эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Также вырос интерес к биржевым облигационным фондам.

Управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина: