Тюменскую облдуму в новом созыве продолжит возглавлять Фуат Сайфитдинов

На основании результатов тайного голосования председателем Тюменской областной думы VIII созыва единогласно избран Фуат Сайфитдинов.
У спикера будет четыре заместителя. по итога тайного голосования первым заместителем избран Андрей Артюхов. В числе замов также Наталья Шевчик, Галина Резяпова, работавшие в прошлом созыве, и бывший фединспектор Дмитрий Кузьменко.
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