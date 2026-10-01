Тюменскую облдуму в новом созыве продолжит возглавлять Фуат Сайфитдинов

12:45 01 октября 2026
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На основании результатов тайного голосования председателем Тюменской областной думы VIII созыва единогласно избран Фуат Сайфитдинов. 

У спикера будет четыре заместителя. по итога тайного голосования первым заместителем избран Андрей Артюхов. В числе замов также Наталья Шевчик, Галина Резяпова, работавшие в прошлом созыве, и бывший фединспектор Дмитрий Кузьменко.

Теги: Тюменская областная дума
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