Тюменскую облдуму в новом созыве продолжит возглавлять Фуат Сайфитдинов

На основании результатов тайного голосования председателем Тюменской областной думы VIII созыва единогласно избран Фуат Сайфитдинов.

У спикера будет четыре заместителя. по итога тайного голосования первым заместителем избран Андрей Артюхов. В числе замов также Наталья Шевчик, Галина Резяпова, работавшие в прошлом созыве, и бывший фединспектор Дмитрий Кузьменко.