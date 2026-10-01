Часть Затюменского экопарка ждут масштабные перемены

Территория Затюменского экопарка в районе улиц Барнаульской, Институтской, Ямской, Оловянникова к 2023 году обещает стать благоустроенной, наполненной смыслами и обеспеченной качественной инфраструктурой рекреационного характера - на это направлено подписанное на днях соглашения о сотрудничестве между администрацией города, ООО "Зелёный парк", ИП Кривцов и ООО "Тюменские минеральные воды".

"Мы берём на себя обязательства сделать территорию Затюменского экопарка в районе улиц Барнаульской, Институтской, Ямской, Оловянникова (3-я очередь) благоустроенной, наполненной смыслами и обеспеченной качественной инфраструктурой рекреационного характера. Срок реализации – 2030 год. Мастер-план по развитию нашего любимого экопарка – насыщенный и многогранный. Особенно ценно, что интерес к его реализации проявили именно тюменские инвесторы. Они выполнят работы по благоустройству экопарка на безвозмездной основе. Администрация, в свою очередь, займётся очисткой пруда Оловянникова", - сообщил глава города Максим Афанасьев.