Осенний фестиваль субботников стартует в Тюмени

13:30 01 октября 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Фестиваль "Чистый город – общее дело" в Тюмени пройдет с 1 по 30 октяюря, накануне в администрации Тюмени прошло заседание штаба, посвящённое подготовке и старту мероприятия, сообщили в департаменте ЖКХ города.

На встрече рассмотрели ключевые вопросы организации экологических акций. Обсудили план фестиваля, работу интерактивной карты, а также информационное сопровождение. Программа фестиваля включает акции по посадке деревьев, уборке городских лесов и дворовых территорий, сбору макулатуры, батареек и отработанных автомобильных покрышек.

Запланированные мероприятия пройдут на территории Тюмени при участии департаментов городского хозяйства, образования, культуры, спорта и молодёжной политики, управ административных округов, общественных организаций.

Фестиваль "Чистый город – общее дело" направлен на привлечение внимания горожан к вопросам экологии и формирование культуры бережного отношения к окружающей среде.

Теги: благоустройство , городская среда , субботник
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2026