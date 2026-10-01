Осенний фестиваль субботников стартует в Тюмени

Фестиваль "Чистый город – общее дело" в Тюмени пройдет с 1 по 30 октяюря, накануне в администрации Тюмени прошло заседание штаба, посвящённое подготовке и старту мероприятия, сообщили в департаменте ЖКХ города.

На встрече рассмотрели ключевые вопросы организации экологических акций. Обсудили план фестиваля, работу интерактивной карты, а также информационное сопровождение. Программа фестиваля включает акции по посадке деревьев, уборке городских лесов и дворовых территорий, сбору макулатуры, батареек и отработанных автомобильных покрышек.

Запланированные мероприятия пройдут на территории Тюмени при участии департаментов городского хозяйства, образования, культуры, спорта и молодёжной политики, управ административных округов, общественных организаций.

Фестиваль "Чистый город – общее дело" направлен на привлечение внимания горожан к вопросам экологии и формирование культуры бережного отношения к окружающей среде.