В Менделеевке и филиалах пройдёт семейный фестиваль "Книжные традиции"

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С 8 по 10 октября в Менделеевке, детской библиотеке имени Константина Лагунова и специальной библиотеке для слепых пройдёт фестиваль семейной книги и творчества "Книжные традиции". Гостей в библиотеках ждут творческие встречи с детскими авторами из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени, театральные постановки по мотивам сказок народов России, а также развивающие игры, интеллектуальные викторины и разнообразные мастер-классы.

Вход на все мероприятия свободный, однако для посещения некоторых площадок необходима предварительная регистрация. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках Года единства народов России.

Ознакомиться с подробной афишей можно здесь.