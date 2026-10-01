Удобство и привилегии: как оформить пенсию через Сбер

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Сбер уделяет особое внимание поддержке старшего поколения, постоянно совершенствуя финансовые инструменты для пенсионеров. О том, как современные технологии упрощают получение выплат и какие привилегии даёт карта банка, подробно рассказала Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

Оформление пенсии без визита в Социальный фонд

Оформить выход на пенсию и перевести выплаты в банк можно полностью дистанционно — через мобильное приложение "СберБанк Онлайн" или веб-версию сервиса. Для этого необходимо в поиске личного кабинета ввести запрос "Пенсия" или "Оформление пенсии" и отправить сформированное заявление. Рассмотрение занимает до трёх рабочих дней. Первая пенсия на карту Сбера поступит в следующий расчётный период согласно графику Социального фонда России (СФР). Также подготовить документы помогут сотрудники в любом офисе банка. Для начала процедуры потребуется только паспорт и СНИЛС.

Финансовые привилегии

Перевод пенсии в банк открывает доступ к комплексному пакету поддержки. Клиентам становятся доступны вклады с повышенной доходностью, в частности накопительный счёт "Пенсионный старт", где проценты начисляются на ежедневный остаток средств. Кроме того, банк предлагает специальные условия по кредитным продуктам. Повседневные траты становятся выгоднее за счёт повышенного кешбэка бонусами, которые можно накапливать за покупки в аптеках, продуктовых магазинах и на заправках. При этом выбор категорий с повышенным возвратом необходимо подключать самостоятельно через приложение. Банк также начисляет 3,5% годовых на остаток по карте, обеспечивает полностью бесплатное обслуживание и отсутствие комиссий за оплату услуг ЖКХ и переводы.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: