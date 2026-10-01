Две свалки шин обнаружили лесники в районе озера Лебяжье под Тюменью

В районе озера Лебяжье специалисты Тюменского управления лесами по сообщению жителей выявили две свалки автомобильных шин.

Территория озера расположена в защитных лесах, относящихся к категории зон санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности.

По оценке специалистов суммарный объём отходов на этих свалках составил 35 кубометров, общая площадь загрязнения — 177 квадратных метров. Причинённый лесам ущерб превышает 13,2 тысячи рублей. В озбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование. Нарушителю грозит ответственность по ч. 3 ст. 8.31 КоАП РФ, которая предусматривает повышенные штрафные санкции.