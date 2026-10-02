В Тюмени почтили память мотострелков

В Тюмени почтили память военнослужащих мотострелковых подразделений, погибших при выполнении задач в ходе СВО 0 церемония по увековечиванию памяти бойцов прошла на площади Памяти в День Сухопутных войск РФ, 1 октября.
Участие в мероприятии приняли ветераны СВО, представители общественных организаций и ветеранских сообществ, воспитанники образовательных организаций, педагоги.
Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко:
Сухопутные войска – основа армии России, ее сила, мощь и надежный щит. Это те, кто первыми принимает на себя самый тяжелый и основной удар на передовой. Сегодня мы возлагаем цветы в знак глубокой признательности военнослужащим, которых нет с нами. Мы чтим память и будем бережно ее хранить, как символ истинного патриотизма. Низкий поклон нашим защитникам, вечная слава героям. Желаю всем мира, добра и благополучия.
В ходе торжественной церемонии участники мероприятия возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь".
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