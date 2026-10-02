Тюмень готовится к Инфотеху

XIX Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ" пройдут в Тюмени 22 и 23 октября при поддержке Минцифры России. Его главной темой остается искусственный интеллект и нейросетевые технологии.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:

Искусственный интеллект открывает новые возможности для экономики, государственного управления и социальной сферы. "ИНФОТЕХ" — форум для ИТ-специалистов, органов власти, бизнеса и для всех, кому интересно, как такие технологии меняют повседневную жизнь. Нам важно показать, где ИИ уже помогает людям, какие возможности открывает для учебы и работы, и как пользоваться им безопасно. Ведь главный смысл внедрения технологий — повышение качества жизни людей. В этом году будет не менее насыщенная деловая программа и выставка с интересными ИТ-решениями.

22 октября состоится открытый диалог с министром цифрового развития РФ, сессия "Искусственный интеллект в Российской Федерации" и отдельные дискуссии о применении ИИ в здравоохранении и образовании. Форум станет площадкой для V съезда координаторов ФПП "Цифровой России".

23 октября пройдет День передовых муниципальных технологий. На нем пойдет речь о том, как в России защищают информацию, вынедряют цифровизацию дорожного хозяйства и как умные алгоритмы анализируют данные, предсказывают события и помогают управлять процессами.

Подробная программа форума на сайте.