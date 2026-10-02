Один из лучших рентгенологов России работает в Тюмени

Врач-рентгенолог, заместитель главного врача по развитию науки и инновациям Областной клинической больницы №2 Рустам Талыбов занял третье место в номинации "Лучший специалист лучевой и инструментальной диагностики" премии академика А.И. Савицкого.

Это одна из самых авторитетных наград в области рентгенологии и радиологии.

Рустам Талыбов:

Для меня большая честь войти в тройку лучших рентгенологов страны. Это высокая оценка не только моего труда, но и больницы, в которой я работаю с удовольствием. Особенно радостно сознавать, что профессиональное мастерство ценится вне зависимости от географии. Я счастлив и воодушевлен. Это не финиш, а новая точка отсчета - продолжаем расти и развиваться!

Премия имени академика Савицкого ежегодно собирает сильнейших специалистов со всей России. Все соперники - представители ведущих столичных федеральных центров, признанных флагманов отечественной медицины.