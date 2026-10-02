Костров назначен врио главного фединспектора по Тюменской области

Алексей Костров назначен врио главного федерального инспектора по Тюменской области, решение об этом принял полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.
Алексей Костров с 2012 года работает в аппарате полпреда в Уральском федеральном округе, с 2020 года занимал должность федерального инспектора в Югре. Он имеет большой опыт работы в органах государственной власти.
К работе в качестве врио федерального инспектора по Тюменской области Алексей Костров приступил накануне, 1 октября. Его предшественник Дмитрий Кузьменко избран депутатом Тюменской областной думы VIII созыва и стал зампредседателя думы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru