Костров назначен врио главного фединспектора по Тюменской области

16:19 02 октября 2026
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Алексей Костров назначен врио главного федерального инспектора по Тюменской области, решение об этом принял полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Алексей Костров с 2012 года работает в аппарате полпреда в Уральском федеральном округе, с 2020 года занимал должность федерального инспектора в Югре. Он имеет большой опыт работы в органах государственной власти.

К работе в качестве врио федерального инспектора по Тюменской области Алексей Костров приступил накануне, 1 октября. Его предшественник Дмитрий Кузьменко избран депутатом Тюменской областной думы VIII созыва и стал зампредседателя думы.

Теги: Артем Жога , Федеральный инспектор , полпред
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