Костров назначен врио главного фединспектора по Тюменской области

Алексей Костров назначен врио главного федерального инспектора по Тюменской области, решение об этом принял полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Алексей Костров с 2012 года работает в аппарате полпреда в Уральском федеральном округе, с 2020 года занимал должность федерального инспектора в Югре. Он имеет большой опыт работы в органах государственной власти.

К работе в качестве врио федерального инспектора по Тюменской области Алексей Костров приступил накануне, 1 октября. Его предшественник Дмитрий Кузьменко избран депутатом Тюменской областной думы VIII созыва и стал зампредседателя думы.