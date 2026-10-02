Мотоцикл и веранда кафе сгорели в центре Тюмени после ДТП

"Фольксваген" и мотоцикл столкнулись вечером 1 октября на улице Республики, 5 в Тюмени. Предварительно, 63-летний водитель автомобиля при перестроении из средней полосы, не убедился в безопасности маневра.

Мотоцикл двигался в крайней правой полосе. От удара его отбросило в кафе "Ассорти", он загорелся. Водитель мотоцикла скрылся с места ДТП.

Обстоятельства аварии выясняются. Предварительно, пострадавших нет, сообщает ГАИ.