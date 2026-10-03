Тюменский врач рассказала, как регион первым в России начал применять ЭКО

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Наталья Брынза стояла у истоков внедрения ЭКО в Тюменской области. В начале 2000-х, работая заместителем директора департамента здравоохранения, она предложила включить процедуру в программу ОМС, чтобы сделать ее доступной для всех желающих.

Толчком для инициативы послужила критическая ситуация 2002 года: перепись показала, насколько сокращается население. По словам эксперта, демографические провалы случаются каждые 25 лет, на них наслаиваются исторические события. При этом оценить эффективность именно ЭКО сложно, так как на рождаемость влияет множество факторов.

– Каждая жизнь – ценность. Даже если появится всего пять детей в год благодаря ЭКО... а их у нас за 20 лет только в одном центре родилось более 14 000. Это важно для людей, которые мечтали о семье, – подчеркнула Наталья Брынза.



Говоря о будущем, профессор сделала ставку на генную инженерию. По ее мнению, технологии редактирования генома позволят работать на уровне эмбриона и не допускать рождения детей с пороками развития, - сообщает Тюменская область сегодня.