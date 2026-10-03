Домашние ковры могут быть связаны со снижением риска повышенного давления

Врач-терапевт областной больницы №4 (г. Ишим) Шероз Сайдалиев рассказал механику такого воздействия на организм. Крошечные частицы из выхлопных газов и промышленных выбросов незаметно проникают в организм: сначала оседают в лёгких, а потом попадают в кровоток. Они запускают хроническое воспаление и наносят вред сосудистой стенке. Со временем сосуды теряют гибкость, становятся жёсткими — а это прямой путь к росту давления.

Даже небольшое ухудшение качества воздуха повышает риск гипертонии на 26–49 %, а вероятность инфаркта — на 20–30 %.

Шум действует на организм почти как непрерывная стрессовая ситуация. Особенно агрессивны звуки от транспорта, строек и железной дороги. Если дом стоит рядом с оживлённой трассой, тело практически не выходит из состояния напряжения: в кровь регулярно выбрасываются гормоны стресса, сердце начинает биться чаще, а сосуды сужаются.

Исследования подтверждают: при уровне шума свыше 60 децибел (это громкость напряжённого разговора или обычного уличного гула) риск гипертонии растёт на 25 %. А каждые дополнительные 10 децибел от дороги прибавляют ещё 7 % к этому риску, - сообщает КП-Тюмень.

"Используйте очистители воздуха, особенно в спальне. Проветривайте комнату рано утром, когда машин меньше. Плотные шторы и ковры помогут приглушить уличный шум. На улице выбирайте парки и тихие переулки вместо магистралей. В дни смога или сильного загрязнения старайтесь меньше времени проводить на улице", — отмечает врач.