В "Космосе" тюменцам представят воспоминания о войне глазами бабушек

4 и 8 октября в 18 часов в центре "Космос" пройдут показы документального спектакля "Бабушка, расскажи…" театральной студии старшего поколения "Мари Ванна". Зрители увидят войну глазами обычных семей — через подлинные письма, фотографии и воспоминания бабушек, которые со сцены озвучат актрисы 60+ вместе с подростками. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

В центре сюжета — реальные истории нескольких семей, восстановленные по сохранившимся документам и устным рассказам. Спектакль не пересказывает ход военных событий, а показывает, как война прошла через судьбы конкретных людей: что они писали домой, что хранили, о чем молчали и что успели передать внукам. Эти свидетельства и становятся главным драматургическим материалом постановки.

Так авторы хотят сохранить память о войне — не по учебникам, а по рассказам своих бабушек. На сцену вместе выйдут актрисы старше 60 лет и подростки: старшие поделятся тем, что помнят и хранят в семье, младшие — будут слушать, спрашивать и продолжать разговор, - сообщает КП-Тюмень.

— Миссия "Космоса" — помочь каждому найти свое место в искусстве. Мы открыты для тех, кто готов создавать что-то новое и говорить о важном. Этот спектакль — именно такой разговор: честный, личный, без пафоса. Для нас большая честь, что показы проходят на нашей площадке. Уверена, что после него зрители захотят позвонить своим бабушкам и расспросить их о том, что они помнят, — рассказала Аэлита Садретдинова, руководитель проектов центра "Космос".

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