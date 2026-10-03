Даже осенью клещи остаются опасными для жителей Тюменской области

Даже осенью клещи представляют опасность. С начала эпидсезона они покусали более 12 тысяч жителей Тюменской области. И расслабляться рано: их осенняя активность не уступает весенней.

Тюменский биолог Светлана Лаптева объясняет: у клеща – свой календарь. Полный цикл развития этого паукообразного занимает три-четыре года, и на второй год жизни нимфы – еще "подростки" размером с кунжутное семечко – выходят на охоту.

– Как правило – весной. Они кусают мелких существ, реже – людей, при этом тоже разносят немало заболеваний. Летом, когда воздух прогревается до 23–25 градусов, нимфы линяют и превращаются во взрослых особей, которым нужно накопить силы перед зимней спячкой, – пояснила специалист.

Осенью мы сталкиваемся именно с этими клещами – более зрелыми и голодными. Пока сохраняется положительная температура, они активны – буквально до первого снега.

В Тюменской области, по данным энтомологов, распространены два основных вида: таежный клещ и пастбищный, или луговой. Живут они не на деревьях и не в земле, как иногда думают, а в траве – на высоте 20–30 сантиметров от земли. В листовом опаде откладывают яйца: там тепло и комфортная влажность, чтобы личинки набирали силы, - сообщает Тюменская область сегодня.