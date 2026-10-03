С началом отопительного сезона россияне получают первые квитанции за коммунальные услуги

С началом отопительного сезона квитанции за ЖКУ нередко вызывают возмущение. Жильцы жалуются: батареи включили лишь в последних числах сентября или вовсе не успели запустить, а управляющая компания уже выставила счет за весь расчетный месяц.

Эксперт в области ЖКХ Денис Попов рассказал tmn.aif.ru, почему коммунальщики вправе так поступать и почему суды в таких спорах встают на сторону управляющих организаций.

По словам специалиста, определяющую роль здесь играет отсутствие в многоквартирном доме общедомового прибора учета (ОДПУ) тепловой энергии. В таких зданиях плата формируется строго по утвержденному нормативу — фиксированной расчетной величине.

Совокупный расход тепла, требуемый зданию на всю зиму, делится равными долями на количество месяцев официального отопительного периода (как правило, это 8–9 месяцев).

"Норматив совершенно не привязан к конкретной дате подачи ресурса в жилые помещения, — подчеркивает Денис Попов. — Пустили тепло 1 сентября, в середине месяца или за сутки до его окончания — сумма в платежном документе не изменится ни на копейку. Законодательство не предусматривает поденного перерасчета в начале или в завершении сезона для домов без ОДПУ. Многочисленная судебная практика подтверждает: плата за неполный месяц взимается в полном объеме, и это законно.

Самостоятельно пересчитать цифры УК не может — изменить начисления допустимо только через официальный пересмотр норматива уполномоченным органом власти".