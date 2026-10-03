Тюменский ветеринар объяснил, как помочь кошке пережить похолодание

В осенний период владельцам кошек надо знать, что у большинства питомцев начинается линька, и из-за этого ему нужна дополнительная помощь.

— Организуйте тёплое место для отдыха. Лежанку лучше разместить вдали от сквозняков и холодных стен, приподняв над полом. Подойдёт закрытый домик, корзина с мягким вкладышем или даже уютный уголок из старого пледа — главное, чтобы там было сухо и тепло, — советует ветеринар Игорь Волков.

Специалист также рекомендует чащу вычесывать пушистика и обязательно следить за температурой в квартире: оптимальный диапазон для кошки — +20…+22 градуса: "Если дома прохладно, не допускайте резких перепадов и сквозняков: они сильнее влияют на самочувствие, чем стабильно прохладная, но ровная температура".

Сухой воздух, особенно при работе обогревателей, может пересушивать кожу и слизистые. Увлажнитель или просто миска с водой рядом с зоной отдыха помогут сохранить комфортный микроклимат.

Если кошка стала вялой, дрожит, постоянно ищет источник тепла или, наоборот, избегает привычных мест, это может быть признаком переохлаждения или недомогания, - сообщает Мегатюмень.