Тюменские школьники создадут кукол и подготовят спектакль по мотивам хантыйского мифа

15 октября в 10:30 в библиотеке "Олимп" (ул. Олимпийская, 20А) состоится арт-практикум по подготовке сценария и созданию кукол к спектаклю "Легенды Сибири". Участники — школьники 10–14 лет — освоят кукольное мастерство, изучат хантыйский миф "Торум и кедровый посох" и создадут авторский сценарий для будущей постановки. Зарегистрироваться можно по телефону 33-27-12 или в группе во ВКонтакте "Библиотека ОЛИМП | Тюмень".

В первой части занятия ребята познакомятся с актером театра "Ангажемент" Юрием Федоровым, который расскажет об истории изготовления кукол. Под его руководством участники поработают с материалами и изготовят персонажей для будущей постановки "Легенды Сибири".

Во второй части практикума школьники изучат структуру и образы хантыйского мифа "Торум и кедровый посох". При поддержке наставников они создадут авторский сценарий для спектакля, соединив традиционные сюжеты с современными приемами драматургии, - сообщает Мой-портал.ру.

"Культура народов Крайнего Севера — это огромный пласт, который многие знают лишь поверхностно, а ведь в этих мифах заложены глубокие смыслы о человеке, природе и их связи. Мне важно, чтобы дети не просто узнали о хантыйской мифологии, а пропустили её через себя — через собственные руки, когда делают кукол, и через собственные слова, когда пишут сценарий. Так традиция перестает быть музейным экспонатом и становится живой. Здорово, что это стало возможным благодаря Программе поддержки сообществ", — отметила руководитель инициативы Дария Бешенцева.