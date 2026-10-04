Офтальмологи опровергли представление о едином допустимом времени использования экранов

Четкий лимит часов, проведенных у экрана – миф, считают врачи-офтольмологи. Решающим фактором является не суммарное время, а режим использования гаджетов и расстояние до них.

"Один час непрерывного сидения в смартфоне может нанести серьезный урон зрению дошкольника, а те же 60 минут, разбитые на короткие 15–20-минутные интервалы с обязательными перерывами, не приведут к таким последствиям", - поясняет врач-офтальмолог, офтальмохирург Дмитрий Сагоненко.

Даже пять-шесть часов работы с регулярным переключением взгляда вдаль могут оказаться безопаснее, чем один час беспрерывного просмотра ленты, сообщает Мегатюмень.